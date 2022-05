Laetitia ROBERT

En recherche d'un CDI





après des études BTS assistante de gestion pme-pmi et une deuxième année de licence d'anglais espagnol me voilà dans le monde du travail:



je peux facilement m'adapter à un poste





expériences professionnelles:



baby-sitter (job d'été)

standardiste et gestionnaire aux ballastières de Champagney (job d'été)

secrétaire à Manpower Lure (stage)

secrétaire à Mikalo Lure (stage)

hôtesse de caisse au Leclerc de Lure

standardiste fioul leclerc Lure

conseillière bijoutière leclerc Lure



De nature discrète,polie je sais m'adapter à différentes situations

J'effectue mon travail avec soin,rapidité et en toute autonomie



Mes compétences :

autonome

COMMERCE

Comptabilité

Discrète

polyvalente