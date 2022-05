Laetitia RODRIGUEZ

POSTES OCCUPES ET COMPETENCES

A ce jour : BPM – Bordeaux (33)

Principal de copropriétés au niveau national.



De 2009 à 2015 : Sté HABITALYS – Marmande/Agen (47)

 Directrice d’Agence d’ Office Public de l’Habitat – CDI



• Management des services de l’agence (Service de Gestion Locative, Clientèle, Contentieux, Maintenance, etc…) organisation de l’agence (répartition du travail pour développer la qualité du service ), (évaluer et proposer les formations nécessaires à son personnel…),

• Responsable de l’ensemble des délégations du Directeur Général et du budget de l’Agence,

• Gestion des demandes de logements et des attributions, de l’administration locative (location, relocation…) et des relations avec les locataires et leurs représentants (réunions d’information, litige…),

• Assurer la promotion du patrimoine en vue de générer de nouvelles demandes de logement.

• Gestion de la Préparation et présentation des dossiers à la commission d’attribution des logements, assurer le suivi administratif,

• Prévenir la vacance grâce à une bonne maîtrise des délais de relocation,

• Prévenir les impayés en développant des entretiens personnalisés avec les demandeurs,

• Vérifier les augmentations annuelles de loyers (logements, jardins, garages)

• Gérer l’augmentation des locaux divers (LCR, bureaux, locaux commerciaux)

• Préparer les questions à présenter au Conseil d’Administration en matière de loyers et plus généralement dans tous les besoins liés au budget de l’Agence,

• Gérer le suivi de l’entretien courant du patrimoine immobilier(gestion du budget et contrôle des travaux),

• Représenter l’organisme dans des dispositifs de politiques locales (relations de partenariats…), proposition de nouveaux programmes (achat ou construction), élaboration et suivi des projets, suivi des travaux en collaboration avec les architectes et les artisans sélectionnés, etc…

• Développer, en collaboration avec le chargé de communication, les outils contribuant à la valorisation de l’image de l’entreprise,

• Gestion et suivi des tableaux de bords.



De 2002 à ce jour : Sté CEDIF CONSEIL/YMO DEVELOPMENT/BPM – Bordeaux (33)

 Gestionnaire de Copropriétés & Adjointe de Direction - CDI



• Tenue des réunions « Conseils Syndicaux et Assemblées Générales de copropriétés ».

• Élaboration et saisie de l’ordre du jour et des résolutions, montage des dossiers de convocation.

• Réaliser le suivi budgétaire et technique des immeubles.

• Créations, saisies et mises à jour des statuts ASL & AFUL.

• Préparation, saisie et diffusion des procès-verbaux auprès des copropriétaires, des membres et des Conseillers en Gestion de Patrimoine.

• Suivi et mise en place des décisions prises en Assemblée Générale (contrats, travaux …).

• Demande d’intervention auprès d’entreprises extérieures ou auprès du Service Technique. Suivi des interventions.

• Gestion des appels et demandes ponctuelles des copropriétaires ou locataires concernant des problèmes liés à la copropriété (parties privatives et communes).

• Point sur les courriers reçus, réponses aux courriers.

• Prise de tous les appels (prescripteurs, clients, entreprises diverses, notaires, administrations, architectes, géomètres, …)

• Demande de devis d’assurance Multirisques pour les immeubles, souscription, vérification de contrat et résiliation.

• Ouverture et suivi des sinistres en cours.

• Saisie des Comptes-rendus de réunions.

• Élaboration et tenue de tableaux (Planning AG, dossiers clôturés, congés du service et autres tableaux …).

• Commercialisation des programmes sur salons, renseignements sur le montage des opérations.

• Traitement des courriers Entreprises et Comptabilité Entreprise.

• Encadrement du personnel.



De 2000 à 2002 : Sté LAMY – Bordeaux – (CDI)

 Assistante Gestionnaire de copropriétés



De 1999 à 2000 : Agence GUY HOQUET – Pessac – (CDI)

 Secrétaire de Direction (transaction & location)



Autres postes : :

 Société CPS – Mérignac (CDD) - Secrétaire Commerciale

 Communauté Urbaine de Bordeaux - Agent Administratif Apprentissage - Aménagement du Territoire



Mes compétences :

ICH Droit de la promotion construction

BTS PROFESSIONS IMMOBILIERES

Gestion du personnel

Gestion de la relation client

Vente

Conduite de chantier

Gestion locative

Secrétariat de direction

Gestion d'immeubles

Suivi travaux