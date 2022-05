Au cabinet ou dans vos locaux, je propose différentes formes d'accompagnements auprès des particuliers ou des professionnels, telles que des:



- Thérapies familiales, conjugales ou individuelles



- Interventions auprès de parents ( groupe de parole, ateliers de parents thématiques, ateliers Faber et Mazlish)



- Formations spécifiques en analyse systémique : génogramme, jeu de l'oie, blason, et autres objets flottants

Programme détaillée ici : http://www.augredesoi.fr/formations-et-supervisions



- Groupes d'analyse de pratiques ou d'inter-vision



- Un travail sur la communication et les résonances



- Des interventions dans les écoles de travailleurs sociaux afin:

* d'aborder la Protection de l’enfance,

*faire une initiation à l’analyse systémique et à différents outils (génogramme, blason...),

*mettre en place un Groupe de réflexion sur les pratiques professionnelles

*d'être jury pour les sélections au concours ou le passage des examens (écrits et oraux)







Vous pouvez me contacter au 06 49 46 06 53 ou à l'adresse suivante: laetitia.rollet@gmail.com



Mes compétences :

Formation

Thérapie

Analyse des pratiques