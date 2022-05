Laëtitia ROUAUX

Je suis une personne dynamique, motivée, je m'investis dans tout ce que j'entreprends et je suis mobile.



En parallèle de mon stage à l’Institut de Recherche sur le Cancer et le Vieillissement de Nice (IRCAN), je recherche un emploi en tant qu’assistante ingénieur ou technicienne dans un laboratoire de recherche scientifique.



Grâce à mon expérience professionnelle de 10 mois lors de mes stages (6 mois en Licence Professionnelle - BAC +3, et environ 4 mois en BTS biotechnologies), j’ai pu acquérir une autonomie et approfondir mes connaissances théoriques et techniques.



Je cherche un emploi dans un laboratoire de recherche ou des entreprises pharmaceutiques en France et dans les pays frontaliers comme la Suisse et la Belgique.

Je suis intéressée par toutes les propositions et postes pouvant correspondre à mon profil.





Mes compétences :

Histologie

Culture cellulaire

Génotypage

Biologie moléculaire

Physique chimie

Biochimie

Microbiologie