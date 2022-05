Et si HappyLinks vous était conté...



Le questionnement est tout un art, et il peut, dans la qualité de sa pertinence, revêtir un aspect scientifique.



D’ailleurs, j’ai choisi d’en faire mon métier. Depuis 18 ans, à travers le conseil et les études, j’accompagne les dirigeants et leurs équipes dans leurs multiples explorations (sur eux, l’entreprise, leurs clients, leurs fournisseurs), avec l’objectif précis de savoir :

Comment CREER un LIEN pérenne et puissant en interne comme à l’externe ?



En créant HappyLinks, j’ai pu me concentrer sur la minutie de la qualité de la relation.



En associant les études, les systèmes de mesure, l’analyse du comportement humain et les neurosciences, j’ai pu découvrir et expérimenter une nouvelle dimension, plus humaine, éthique et écologique, basée sur l’identité et les valeurs.



L’alliance de ces disciplines m’offre aujourd’hui la possibilité de mettre à disposition de mes clients de puissants outils d’analyse et de diagnostic pour des perspectives de croissance forte.



Ma Mission ? UNIR, rassembler autour de valeurs communes, comprises de tous pour construire une identité solide et générer de la joie et du plaisir.



Laëtitia Rousseau

Fondatrice d’HAPPYLINKS



Mes compétences :

Accompagnement

Développement commercial

Fidélisation client

Qualité

Relation Client

Gestion de projet

Marketing relationnel

Animation de groupes

Marketing opérationnel

Études quantitatives

Études qualitatives

SPSS

Réseaux de distribution

Études statistiques

Marketing stratégique

Étude de marché

Marketing produit

Enquêtes de satisfaction

Communication

Analyse de données