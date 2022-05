Titulaire d'un Master 2 Marketing, Vente et Distribution, je souhaite m'investir pleinement dans une fonction Export au travers d'un poste polyvalent et évoluer vers des postes à responsabilité. Sérieuse et dynamique, et orientée satisfaction client, mes différentes expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir le sens du commerce et de l'analyse, de la rigueur ainsi qu'une très certaine polyvalence.



N'hésitez pas à me contacter : laetitia_roux@live.fr



Mes compétences :

Marketing

Gestion

Commercial

Développement commercial

Communication

Négociation commerciale

Relations internationales

Aisance relationelle

Commerce international

Relations clients

Gestion de la relation client