Laetitia SAINT-UPÉRY

Diplômée d'un Bac + 5 en Management des entreprises & des organisations, dotée de plus de 5 ans d'expérience en Ressources Humaines, je dispose d'un parcours professionnel riche et varié.



En effet, j'ai eu l'opportunité d'intégrer plusieurs types de sociétés (Industries, Centre de Formation, Agence Intérim, Centre d'appels, Prestataire de services, Concessions automobile, Association secteur médico-social) et d'être confrontée à différentes problématiques RH (absentéisme, turn-over, pénibilité, cadre légal & juridique, fuite des talents, motivation, reconnaissance, fidélisation, ...)



Polyvalente dans la fonction, je dispose de solides compétences dans toutes les missions RH (Gestion du personnel, Recrutement & Intégration, Gestion des Embauches et Sorties, Formation, GPEC, Paie, Gestion IRP & Relations sociales, Projets RH, Support et Conseil RH, Veille Juridique, ...)



En poste actuellement, je reste à l'écoute dopportunités en RH.



Rapidement autonome, rigoureuse, organisée, force de proposition, ayant l'esprit d'équipe et le sens du service, je saurais être un véritable atout au sein de votre équipe.



Mes compétences :

Gestion du personnel

Recrutement et Intégration

Disciplinaire

Contentieux

Formation

GPEC

Gestion sociale

Gestion des rémunérations

Paie

Santé au travail

Veille RH et Juridique

Conseil et Support RH

Projets RH et Accompagnement au changement

SIRH

Pack Office