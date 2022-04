Carine LARTIGUE

Lors de mes 10 années d’expériences au sein de la fonction des Ressources Humaines, j’ai pu développer des compétences tant en gestion des organisations, conduite du changement, conseil juridique, gestion des carrières et des compétences, analyse du climat social... Autant de thèmes qui sont indispensables à la réalisation d’une politique des Ressources Humaines. De plus, j’ai appris que le travail en équipe est source de richesse pour l’entreprise.



Titulaire de deux Masters complémentaires en Ressources Humaines, forte d’un parcours riche et pertinent dans le secteur de l’automobile mais également dans le secteur du transport , je suis aujourd’hui polyvalente et efficace.

En effet, j’ai su m’adapter aux différents secteurs rencontrés et mettre en application mon autonomie, mon esprit d’analyse et ma maîtrise rigoureuse des outils R.H. acquises lors de mes formations.

Les missions confiées au sein de mes divers postes m’ont permis de me confronter à la réalité du terrain, de prendre conscience des responsabilités importantes à gérer et de m’affirmer dans la fonction.



Mon goût pour le terrain, ma curiosité professionnelle et ma réactivité me donnent envie de relever de nouveaux défis et mettre en pratique ces qualités.

En effet, les entreprises sont en perpétuelle évolution et je serais ravie d’apporter une part de mon savoir faire et être dans des échanges avec des RRH ou diverses structures liées à ce métier.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

DAX

Gestion de projet

Management

Analyse des besoins

Organisation du travail

Gestion des ressources humaines

Analyse stratégique