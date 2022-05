Laetitia SANGAN

Forte d’une riche expérience de 12 ans en tant que commerciale B to B dans le secteur des assurances, j’ai le souhait à ce jour d’intégrer un nouveau secteur d’activité... me permettant d'obtenir de nouvelles perspectives professionnelles.



Etant une personne dynamique, autonome, disponible et curieuse. Aimant mon métier de commercial, les défis, les challenges, je suis certaine de pouvoir m’adapter et acquérir rapidement de nouvelles compétences dans tout nouveau secteur d’activité.



Mes compétences :

Autonome et rapidement opérationnel

Pack office

TCD

Grande distribution