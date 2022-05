Développer l'accès à la culture.



Créer et accompagner des projets, mettre en place et pérenniser des partenariats.



Participer à ce que la culture soit un vecteur de développement économique et social.







Mes compétences :

Collecte de fonds

Gestion de projet

Formation

Encadrement d'équipe

Mécénat

Event & Communication

Entreprenariat

Communication

International

ONG