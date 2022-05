Laetitia SAULNIER

Bonjour :)



Je suis à la recherche de contacts, afin de développer mon activité professionnelle, Collaboratrice d'architecte indépendante. Allant de la création d'ouvrages, à la l'extension d'une maison, ou d'une rénovation.

Je possède les logiciels adéquates, la créativité et l'ambition, afin de satisfaire aux besoins des clients potentiels.

Je suis sur le point de développer mon activité, et tente ici de trouver des partenariats dans le bâtiment, tous corps d'Etat, afin de réaliser les projets qui me seront proposés.

Mon secteur serait essentiellement Toulouse et ses alentours, mais pourrait s'étendre bien au-delà.





Mes compétences :

Autocad-AllPlan-Sketchup-Logiciels Notarials

Adobe Photoshop-InDisign

Internet

Data Access Object