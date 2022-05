Laetitia SEBILLAUD

Créative, réactive et organisée dans mon travail je suis passionnée de décoration c'est pourquoi j'en ai fait mon métier.Je suis toujours à l'écoute des tendances et des styles, tout est source d'inspiration pour moi.J'aime le contact avec les autres, écouter les attentes du client, connaître ses goûts afin de lui proposer une décoration qui lui ressemble et dans laquelle il se retrouve .De même pour un magasin il est essentiel de lui donner une identité et de respecter une image de marque.