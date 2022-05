Laetitia SEGA CHAPERON

Responsable commerciale et opérationnelle chez REGARDS Evènementiel, évènements pour les particuliers et pour les entreprises : cocktails, séminaires, conférences, petits-déjeuners, soirées dansantes, lancements de produit, rallyes, visites culturelles, réunions... Nous proposons nombre de prestation de la salle au traiteur, de la sonorisation à la prise de photographies, de la décoration au personnel de réception... Société créée en octobre 2005. Equipe jeune et références évènementielles à noter !



Mes compétences :

Organisation

Community management

Communication

Dynamisme

Sonorisation

Marketing

Traiteur