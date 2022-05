Laetitia SEIGNOVERT

Je suis une personne dynamique, autonome, à l'écoute des personnes et force de propositions.

Mes 7 années d'expérience en tant qu'ingénieur Qualité Sécurité Environnement dans le domaine du contrôle commande m'ont permis d'acquérir de nombreuses compétences et connaissances.

La polyvalence de ma fonction et le contact humain sont les clés de mon bien-être au travail.

J'aime les challenges et la découverte de nouveaux territoires. Récemment formée aux systèmes qualité du nucléaire, j'ai pu renforcer ma rigueur et ma réactivité.



Mes compétences :

Gestion de la qualité

Amiante

Gestion des déchets

Audit interne

Sécurité au travail

Environnement

Autonomie

Analyse de risque

Amélioration continue

Norme ISO 14001

OHSAS 18001

Veille réglementaire

Norme ISO 9001

Statistiques

Audit énergétique