Laëtitia SENAILLE

Bonjour a tous les membres de Viadéo.



De formation initiale en Comptabilité (BEP - Bac Pro - BTS), j'ai choisi de développer mon parcours avec un domaine varié et humain grâce à des études (DEES - MASTER) en Ressources Humaines afin d'acquérir de nouvelles compétences et d'opportunités professionnelles. J'ai ensuite suivi une formation d'une année de Gestionnaire de Paie (formation reconnue par le Ministère du Travail).



Mes compétences :

Comptabilité générale

Paie

Droit social

Recrutement

Formation

Rigoureuse et capacité d'adaptation