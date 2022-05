Laetitia SERRA

Dans cette dynamique que je souhaite m’inscrire pour mon développement personnel ainsi que la réussite de mon entreprise. Mon parcours a en effet toujours été tourne vers un profil commercial oriente vers les préoccupations du client. Mon autonomie et ma démarche commerciale complète ont pu y être valorisées par des résultats convaincants car j’ai toujours eu gout pour l’envie d’apprendre et de recherche pour mon client et mon entreprise.



Mes compétences :

Conseil

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Organisation du travail

Analyse des besoins