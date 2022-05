Nicolas GUILLAUME

Qd le travail ne vient pas a vous - malgré mes recherches ! ( il se cache bien le bougre !!! ) fabriquons notre emploi !

Je viens de racheter un salon de coiffure ! Et non , je ne suis pas coiffeur ... Mais est ce que ca a de l'importance ? Oui et non !

Oui pour le systeme bancaire , que je porte de moins en moins dans mon coeur !

Et non , car je ne serais pas derriere les ciseaux ! Pour le plus grand bonheur de vos cheveux !

En fait , lorsque Mr Tapie achete Nice matin et la Provence , on se doute bien que ce n'est pas lui qui ecrit les articles ! Alors , pourquoi pas un gerant de salon de coiffure qui ne serait pas coiffeur !



On se specialise dans la coiffure de mariage ... A domicile , là où vous voulez !!! On s'occupe de vous ( et potentiellement selon votre choix de toutes les personnes que vous souhaitez , a l'endroit où vous le souhaitez! Alors si vous avez un mariage dans le Poitou ou le sud touraine , n'hesitez pas à faire appel à nous ! Nous vous evitons le deplacement au salon et le stress de la course pour le coiffage et le maquillage !

Un(e) coiffeur(se) et une maquilleuse seront a votre disposition pour prendre soin de vous le temps que vous le voudrez !

Prestation sur devis suivant le nombre de personnes !



Nos produits : Tigi et subtil



Mes compétences :

VENTE B to B

Formation professionnelle continue

Formation de formateurs

Management d'équipe

Management de projets

Électrotechnique

Gestion des risques

Vente B to C

audit securite

gestion planning

animation commercial

chef de projet evenementiel

montage de dossiers credit