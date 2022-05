Nicolas GUILLAUME

Bonjour à toutes et à tous,



Je suis actuellement en poste en Tanzanie



Lors de mes précédentes missions, j'ai notamment passé:



Une période de de 6 mois en tant qu' HR/ FIN Manager pour Médecins Sans Frontières Section Suisse, au Sud Soudan et plus précisément à Mayom (Novembre 2016- Mai 2017).



MSF y gère un Centre de soin de santé primaire et offre différents services pour la population locale.

Il y a environ 125 staff Sud Soudanais, dont 12 relocalisés (qui viennent de Juba) sur Mayom et une dizaine d'expatriés.



Nous traitons les grossesses (avant, accouchement et après) sans complication, les patients souffrant de maltnutrition (enfant,idem pr les femmes enceintes), des malades du SIDA, les maladies chroniques.

Il y aussi une unité de stabilisation pour les cas graves, les restent alors un maximum 48 heures sur Mayom et si leur état ne s'améliore pas, nous assurons leur transfert vers un Hôpital MSF à Agok qui pratique la chirurgie et des césariennes pour les femmes enceintes. Il se trouve à environ 5-6 heures de voiture.

Une équipe fait de la promotion de la santé ds le centre pour les patients en salle d'attente (conseils pour l'hygiène), du soutien et du conseil pour les patients atteints du Sida ou encore des sessions de planning familial.



En 2016, j'ai passé 7 mois au Kurdistan Irakien dans le gouvernorat de Ninewa. Le projet mené par MSF Suisse dispense des soins de santé primaire à travers une équipe de clinique mobile qui se déplace dans différents villages privés d'accès aux soins. La seconde activité concerne une maternité pour les cas simples et le suivi pré et post natal du bébé et de la maman.



J'ai effectué ma première mission de 3 mois en Tanzanie (août-novembre) en coordination d'abord en soutien au camps de réfugiés de Nyarugusu, puis en tant qu'administrateur terrain sur le nouveau camps de réfugiés de Nduta.



Voici maintenant une présentation complète de mon profil, revenant sur mon parcours universitaire et mes diverses expériences professionnelles.



Après l'obtention d'une licence en Administration Économique et Sociale (2008) puis d'un Master Professionnel en Gestion des Ressources Humaines (2010), j'ai passé 7 mois à Valence en Espagne (2010-2011), au sein d'une entreprise spécialisée en Conseils aux entreprises, Recrutement et Formation.



J'ai participé au Programme Eurodyssée, qui permet d'associé une période de cours dédié à l'apprentissage-perfectionnement de l'espagnol suivi d'une période en entreprise.





En effet, j'ai souhaité apprendre la langue espagnole et découvrir d’autres modes de fonctionnement en entreprise, toujours dans un environnement dédié aux ressources humaines.

Mon travail a porté ainsi sur la rédaction de Business Plan en vue de projet de création d'entreprise.



Ensuite, et sur une durée d'un an (Mars 2012 - Mars 2013), j'ai bénéficié d'un Visa Vacances Travail en Australie au cours duquel j'ai notamment appris l'anglais, travaillé et voyagé dans cet immense et magnifique pays.



J'ai occupé un poste d'assistant RH , sur le site de Besançon avec pour principale mission la gestion du personnel intérimaire.

Parkeon est un acteur clé dans le secteur de la mobilité urbaine, grâce notamment à son offre transversale unique en matière de solutions de gestion du stationnement et de solutions billet-tiques pour les transports publics, Parkeon est aujourd'hui présent dans 50 pays. Les systèmes et équipements Parkeon facilitent la gestion et la mobilité dans plus de 3 000 villes.



J'ai ensuite intégré Manpower en tant que gestionnaire administratif assurant la gestion de la paie de 500 intérimaires de 5 agences Manpower.



J'ai décidé de postuler et de suivre la formation d'Administrateur de la Solidarité Internationale A l'Institut BIOFORCE sur VENISSIEUX.



