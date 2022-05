Laetitia SIGAUD

Dans le cadre d'une reconversion professionnelle, j’intègre en septembre prochain le cfp charmille pour deux ans en contrat de professionnalisation dans le but de valider le bts Banque. De nature accueillante, diplomate et dynamique, je souhaite intégrer ce métier pour m'épanouir dans la vente et l’accueil client, découvrir les techniques de vente de service et avoir mon portefeuille client a développer constamment.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access