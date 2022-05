Laetitia SORBE

En poste au sein du groupe Engie depuis 5 ans, j'occupe aujourd'hui un poste RH opérationnel au sein de la Business Line Accueil du Public et Prestige d'Engie Cofely Facilities Solutions.





Mes missions principales sont le pilotage de l'Emploi et de la Formation ainsi que la dimension RSE.

- recrutement, gestion des carrières (mobilités et évolution professionnelle)

- pilotage du plan de formation (construction, suivi du déploiement du plan formation, gestion du budget)

- Référente Handicap, alternance, diversité de la Business Line



Missions annexes:

- dossiers disciplinaires

- relations sociales (CE;DP, CHSCT)



Mes compétences :

Ingénierie de formation

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Gestion des carrières

Reclassement

Recrutement