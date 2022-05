Laetitia SOUCHE

Je suis diplômée d’une double licence : Responsable en développement commercial et

Management du sport. De par mes expériences professionnelles dans le domaine commercial et sportif, j’ai pu prouver ma polyvalence et une adaptabilité sans failles à différents environnements de travail.

Mon expertise au sein de plusieurs services clients a forgé mon aisance relationnelle ainsi que mes capacités d’écoute, de communication orale et écrite et de résolution des conflits.

Je cherche maintenant à ouvrir mes horizons professionnels et mettre à profit mes compétences et valeurs sportives au service de votre société.

Passionnée de sport extrême, je suis constamment en recherche de nouveaux challenges…



Mes compétences :

Accueil des clients