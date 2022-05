Laetitia SOUCHON

Je m’appelle Souchon Laetitia , j'ai 21 ans et suite à un Bts MUC effectué en alternance, je travaille au sein de l'entreprise E-Leclerc à Gap, depuis 2013.



Je suis passionnée par le commerce, la mode et les métiers de la banque et de l'assurance.



Mes employeurs apprécient mon dynamisme et mon relationnel , ainsi que mon investissement personnel.



Mes compétences Professionnelles :



- Management de l'entreprise

- Gestion Commerciale

- Formation des nouveaux arrivant

- Conseil client

- Commandes centrale et fournisseurs directs



Mes compétences informatique :



- Maîtrise des logiciels bureautiques ( Word, excel , PowerPoint )

- Maîtrise de Photoshop





Mes compétences :

Management

Gestion des stocks

Gestion de projet

Bureautique

Adobe Photoshop

Gestion des commandes

Relations clients

Mode