Theophile GUERIN

Plus que jamais la recherche de "Talents" est un enjeu pour le développement des entreprises dans un contexte économique tendu. Mon rôle s'inscrit dans cette démarche.



Je suis consultant en recrutement au sein de Manpower Conseil Recrutement dans l'agence d'Avignon



Je suis en charge d'analyser le besoin de mes clients et de répondre à leurs enjeux en terme de recrutement pour des postes à pourvoir en CDI, CDD, alternance.



Vous êtes candidat :



En recherche active ou en veille, je vous propose de bénéficier de mon carnet d'adresses pour relever de nouveaux challenges au sein de grands groupes ou de PME de la région. J'accompagne les cadres supérieurs, les ingenieurs ou les techniciens quelque soit vos compétences et vos préferences sectorielles.



Vous êtes une entreprise:



Notre cabinet est en capacité d'accompagner toutes les entreprises de la région (84, 13, 04, 05)



Vous souhaitez externaliser la totalité de votre process de recrutement (sourcing, entretien, évaluation, synthèse)

Vous voulez vous faire accompagner sur de l'évaluation comportementale ou des solutions de recrutement personnalisées type Assesment center.

Vous avez besoin d'un expert en recrutement pour renforcer votre capacité de sourcing et bénéficier d'une visibilité optimale.



ManpowerGroup est un Créateur de Solutions pour l’Emploi, qui propose, en France, une gamme complète de solutions pour l’emploi :

• Le recrutement CDI-CDD : sous la marque Manpower Conseil Recrutement

• Le travail temporaire : sous la marque Manpower Référence Interim

• Le recrutement par approche directe : sous la marque Experis

• La formation et l’évaluation des compétences : sous la marque FuturSkill

• L’externalisation de solutions RH : regroupant plusieurs entités sous le label ManpowerGroup Solutions

• Le conseil RH en matière de management des talents et des carrières : sous la marque Right Management

Mes compétences :

Conseil

Finance

Informatique

Recrutement

Ressources humaines

Energie

Nucléaire

Transport

BTP

Agroalimentaire

Développement commercial

Industrie

Logistique

Microsoft Internet Explorer

Microsoft C-SHARP

Java

C++

Bug Tracking System