Laetitia STRHAUSS

Passionnée et Amoureuse de l'Ouest des USA, je cherche à développer mon projet :

"Organiser des voyages sur mesure dans l'Ouest Américain" et ensuite accompagner les voyageurs lors de Road Trip.



Je souhaite me déplacer chez les clients, afin d'organiser avec eux le voyage qui correspond au mieux à leurs profils et à leurs attentes, tout en m'adaptant également au budget prévu.



Via ma page Facebook, j'ai déjà aidé plusieurs personnes dans leurs démarches, répondu à leurs questions... et j'aimerais désormais élargir cette activité à temps complet en m'y consacrant à 100%.

J'ai déjà accompli plusieurs voyages dans l'Ouest, et je m'y rends encore 2 fois cette année. Ceci afin de trouver des activités différentes et originales, et les tester moi même.



Je souhaite pouvoir partir et guider ensuite les gens sur place et proposer une approche différente des circuits touristiques traditionnels.



Je cherche donc une agence de voyage qui serait intéressée par mon projet et qui souhaiterait le développer avec moi. Je propose d'apporter des clients potentiels, d'aider à la réalisation du projet et de partir ensuite sur place en tant que guide.



Mes compétences :

Rédaction de Road Book

Organisation de Road Trip