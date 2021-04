Kateryna KOSTYLYOVA

Je me suis toujours intéressée aux langues étrangères, à la linguistique et l'étymologie des mots et il n'a été que logique pour moi de faire une formation en langues. Ayant obtenu un Master en anglais j'enseigne actuellement cette langue dans l'école d'art LISAA Strasbourg. Ma passion est de traduire des textes littéraires non publiés en France pour pouvoir partager de bons exemplaires de littérature russe moderne avec les lecteurs français. J'ai de l'expérience dans la traduction technique et interprétariat de tout type (technique, formel, informel) dans les langues mentionnées dans len-tête, à savoir le russe qui est ma langue maternelle, langlais et l'ukrainien, la langue d'état où j'ai grandi.



http://katiakost.wix.com/traduction



Mes compétences :

Anglais

English

Interprète

Russe

Teacher

Traduction

Translation

Enseignement

Art

Public relations

Gestion des ressources humaines

Organisation d'évènements

Publicité

Communication

Promotion