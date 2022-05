Laetitia STUDLE

Une expérience largement orientée commerce et management.

Une bonne maîtrise de l'outil informatique alliée à d'excellentes capacités organisationnelles.

Réactive et fiable j'aime conjuguer le management et la relation client.

Mon esprit d'initiatives et ma détermination m'ont donné le goût pour les actions opérationnelles, et une bonne capacité d'analyse, nécessaire au suivi d'activité.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Suivi commercial et administratif

Commercialisation des produits techniques

Marketing

Gestion de la relation client

Communication événementielle