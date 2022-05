Laëtitia SULTAN

Mes compétences :

Gestion d'un budget de fonctionnement et suiv

Conduite de projets

Organisation générale de la vie d'un établissement

Conduite de réunions

Coordination des échanges au sein d'une équipe

Fonctions de médiation

Réalisation de plannings et de commandes

Capacités d'écoute

Techniques de négociation et d'animation comm

Capacités d'analyse et de réactivités

Capable de travailler en équipe

Conduite d'entretien

Maitrise de l'outil informatique

Facturation, planning congés

RH: tickets restaurant, médecine du travail...