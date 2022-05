Je gère et développe un portefeuille de plus de 310 M€ d'engagements donnés au secteur associatif.

Mon objectif est de que Sogama Crédit Associatif devienne un partenaire de référence pour ce secteur et en particulier pour les acteurs du milieu sanitaire et médico-social ainsi que pour l'enseignement privé sous contrat.

Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Analyse financière

Management transversal