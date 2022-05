Ayant validé le Titre Certifié en Contrôle de Gestion (bac+4) en alternance à l'ITESCIA (95) et à l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (2 ans), je poursuis mes études en Master 2 Contrôle de Gestion et Audit à l'MBA ESG à Paris, en 1 an.



Je suis donc actuellement en contrat de professionnalisation à ISS Propreté en poste d'asistante en contrôle de gestion commerciale.





Mes compétences :

Comptabilité

Motivation

Perseverance

Rigueur