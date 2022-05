Laëtitia TALBOURDET

-- > DOMAINE DE COMPETENCES



* GESTION COMPTABLE

- comptabilité clients et fournisseurs

- saisie des commandes clients

- enregistrement comptable des entrées et sorties de trésorerie et des opérations diverses

- gestion d'une caisse

- déclaration de TVA

- préparation du bilan



* GESTION ADMINISTRATIVE

- élaboration de courriers

- saisie

- standard

- planification

- gestion des sinistres

- notes de frais

- élaboration de procédures









-- > LOGICIELS

EXCEL (tableur), WORD (traitement de texte), SAGE (gestion, compta et édition pilotée)







-- > EXPERIENCE PROFESSIONNELLE





Mai 2003 - aujourd'hui

STADIUM à Nantes (distributeur de la monnaie de Paris). Aide comptable.



Février – Mars 2003

ARTA (association de réinsertion au travail) à Saint-Sébastien. Aide comptable.



Décembre 2002 – Janvier 2003

GRAND JOUAN ONYX (traitement des déchets) à Nantes. Aide comptable.



Novembre 2002

ISATEG ATLANTIC (bureau d'étude dans le bâtiment) à Nantes. Secrétaire.



Octobre 2002

GRAND JOUAN ONYX (traitement des déchets) à Nantes. Secrétaire.



Juillet – août – septembre 2002

CABRI-TUB (Transport Urbain Briochin ). Saint Brieuc(22). Remplaçante aux services comptabilité et administratif.



Décembre 2001 et avril 2002

CABRI-TUB (Transport Urbain Briochin ) à Saint Brieuc(22). Secrétaire.



Novembre 2001

FAI (France Agro Industrie) à Bouguenais (44). Stagiaire aux services comptable et commercial.



Juillet – août 2000 et Mai - juillet - août 2001

CABRI-TUB (Transport Urbain Briochin ). Saint Brieuc(22). Remplaçante aux services comptabilité et administratif.



Décembre 2000

CABRI-TUB (Transport Urbain Briochin ) à Saint Brieuc(22). Stagiaire au service comptable.



Juin 2000

ABYSS (auto école) à Lamballe (22). Stagiaire.



Juillet - août 1999

KERGUELEN (Viandes de Penthièvre) à Lamballe (22). Saisonnière au service des produits élaborés.



Mes compétences :

Aide comptable

Assistante de gestion

PME

PMI