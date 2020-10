Vous recherchez un manager orienté sur lhumain et la performance et motivé pour activer le pouvoir dagir des équipes ?

Vous avez raison ! La dimension humaine se place aujourdhui au cœur du management pour permettre aux équipes de prendre pleinement en main leurs responsabilités

Avec 16 ans dexpérience dans le Management des équipes, jai appris à développer lengagement des managers et créer une expérience achat basée sur des comportements orientés clients.

Relationnelle et orientée naturellement vers le client jai un vif intérêt pour lapproche du Coaching qui est pour moi un levier simple pour adopter de nouveaux comportements et être actif dans la résolution de difficultés quotidiennes.



Domaines dExpertises

#Communiquer

#Manager

#Développement commercial

#Piloter

#Animer et accompagner le changement

#Développer la culture client auprès des équipes

#Donner et recevoir du feedback

#Construire la motivation



Valeurs démontrées

L'autonomie, la rigueur, l'engagement, la communication, l'esprit déquipe, le dynamisme, la prise de décision, la confiance, la gestion du stress



Je suis prête à relever de nouveaux défis et évoluer sur un poste de Manager Coach pour

Booster la motivation des équipes et réhabiliter le plaisir au travail

Redonner du sens à laction

Favoriser un esprit collaboratif avec des ateliers de co-développement

Hisser les savoirs être des équipes

Développer la créativité grâce à une meilleure gestion du temps et des priorités

Donner une nouvelle dimension à l'expérience client



Prenons quelques instants pour échanger

Laetitia TEIXIDO

teixido.laetitia@orange.fr

06 33 25 71 06



#Manager#Coach#Leadership# Pilotage commercial#Gestion# Animation déquipe#conduite aux changements# Culture client#Expérience client#Motivation#Management multi-sites#Management force de vente#Management réseau franchisé#Développement commercial#Gestion de la relation client