Laetitia TELLIER

15 ans d'expérience



Originaire de Normandie, après des premiers postes en Cabinet Comptable puis en Cabinet d'Avocats, j'ai vite été plus attirée par d'autres secteurs.



Profitant d'une opportunité professionnelle pour venir travailler en région Nantaise, j'ai intégré un poste d' ADV au sein d'un grand groupe dans le secteur de l'événementiel, puis dans le secteur du traitement des eaux usées.



De part mon parcours, j'ai acquis polyvalence, autonomie, réactivité et adaptabilité confirmées tant dans la gestion du portefeuille clients que dans l'administration des ventes, où encore la planification des besoins clients et des interventions internes sur chantiers.



A cela s'ajoute la connaissance de la procédure de traitement de réponse aux appels d'offres (DC1, DC2, DC3, DC4, NOTI1,NOTI2, rédaction du dossier de candidature avec annexes et et pièces techniques (Acte d'Engagement, CCAP, CCTP...).



Depuis quelques années, revenue dans le secteur de l'événementiel (conception et fabrication d'espaces d'exposition pour foires et salons), j'ai choisi d'élargir mes compétences professionnelles en qualité de Chargée de Production par la prise en charge complète de la demande (avec choix autonome des moyens d'exécution, contrôle, conformité, coordination et ajustement avec les fournisseurs et services internes, étude et contrôle des coûts, gestion logistique). Sans oublier le traitement des S.A.V (mise en place d'une procédure, suivi, gestion des pièces détachées, modalités de prise en charge, livraison).



Les opportunités, les rencontres, mes envies de changement et d'évolution, un investissement à 150 % ont permis ce parcours et feront sans nul doute mon avenir professionnel.



Mes compétences :

Adaptabilité

Réactivité

Polyvalence

Rigueur

Suivi commercial et administratif