Laetitia TEMPIER MATHAY

Je crois beaucoup en mon métier que j'exerce depuis le début de ma vie active, soit 14 ans d'expériences dans la bureautique exclusivement. Sans prétention j'ai une grande volonté de satisfaire mon client et de toujours faire et écrire ce que je dis! Mon travail consiste à auditer, conseiller, vendre du matériel bureautique, tant au niveau hardware (copieur, Multifonctions) que des solutions logicielles liées à la gestion du documents dans son ensemble. TOSHIBA innovateur dans son domaine développe des solutions hors du commun apportant un réel avantage à nos clients! Je suis très fidèle à ma marque et à l'entreprise en laquelle je crois et pour laquelle je suis dévouée, et par conséquents mes clients en font de même . Depuis peu membre du BNI, Business Networks International, ce réseau consiste à faire rencontrer l'offre et la demande dans une valeur 'qui donne reçoit" ......

LAETITIA TEMPIER GROUPE TOSHIBA, leading innovation, je dirai surtout à la pointe de l'innovation mais surtout de votre satisfaction!!!! A bientôt