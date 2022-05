Laëtitia TERRIER

Depuis le début ma carrière, le « commerce » est le fil rouge. Tout d’abord au sein d’agences de marketing opérationnel pour des clients issus du secteur de la consommation et de la grande distribution ; et dernièrement au sein d'un Etablissement Public National, "Epareca" où j’exerçais en tant que Commercialisatrice Manager d’Espaces Commerciaux et Artisanaux. En charge d'une vingtaine de sites en cours de montage, de production ou d’exploitation, j’assurais la commercialisation des centres mais également leur bon développement et leur bonne intégration afin qu'ils participent à la dynamisation des territoires dans lesquels ils se situent, au coeur d'opérations de rénovation urbaine.



Récemment arrivée en Suisse, dans la région de Vevey, je souhaite poursuivre mon projet professionnel, dans le secteur public ou privé, en agences ou en entreprises, en mettant au point des plans d'actions et en pilotant leur mise en oeuvre pour rendre plus pertinents ou plus attractifs des entreprises, des marques, des territoires....



Je suis donc à l'écoute de toute opportunité d'intégration dans des équipes en charge de valorisation de marques, et d'entreprises.



Mes compétences :

Développement économique

Aménagement du territoire

Politique de la ville

Commercialisation programmes neufs

Programmation commerciale

Gestion de projet

Négociation

urbanisme