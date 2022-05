Laetitia THEODORE

Forte de deux expériences professionnelles à l'international (Canada puis Angleterre) suite à l’obtention de mon master en Marketing et Communication, je recherche désormais un poste de chargée de Communication, Chargée de Projets événementiels / partenariats dans la région parisienne.



Suite à l'obtention de mon diplôme en 2013, j'ai rapidement fait mes preuves au poste de Chargée de projet partenariat et Communication des services TGV à SNCF Voyages et au cours de mon service civique en tant que Chargée de projet événementiel et Responsable Logistique pour un festival musical Québécois.

Ma curiosité, ma créativité, mon sens de l'engagement et mon enthousiasme sont mes atouts et je souhaite les mettre à profit au sein d'une mission porteuse de sens.



Mes compétences :

Microsoft Office

Blogging

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

GIMP