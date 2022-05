Laetitia THEROU

Sérieuse, motivée et organisée, je n’ai pas peur de m’investir dans un domaine qui me passionne.



Suite à mes études dans l'optique et école d' infirmière je souhaite rester dans le domaine de la santé , tout en liant le secteur commercial. Mon excellent coté relationnel me permet une relation client pertinente et fructueuse.



Persévérante, attirée par les défis,rigoureuse; je pourrai ainsi développer votre chiffre d'affaire tout en prospectant de manière efficace et respecter généreusement mes objectifs.



Mes compétences :

Gout du challenge

Dynamique

Organisation

Adaptabilité

Aisance relationelle