Laetitia THIERY

Forte de 16 ans d'expérience dans la grande distribution dont 11 en management d'équipe,je suis à la recherche d'un poste qui me permettra d'accroitre mes compétences et de relever de nouveaux défis. Mes principales qualités sont mon sens commercial ,ma polyvalence et mon adaptabilité mais également mon relationnel client et ma rigueur au travail.Mon point fort: le management collaboratif.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft Outlook

Microsoft Word

PeopleSoft