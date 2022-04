Fremery DAVID

MIRAPOLIS est né du talent de nombreuses vedettes de l'époque, comme le papa de Casimir, les compositeurs de Carlos et Joe Dassin, les voix de grands acteurs, etc ... Tous nous apportent leur soutien et leur savoir.

Construire le tout premier parc d'attractions Français à Cergy Pontoise n'a pas été une mince affaire. Aujourd'hui, avec l'aide et le soutien des créatifs et concepteurs de l'époque, nous faisons revivre le parc au travers d'expositions, de rencontres, de conférence et la restauration d'attractions et de décors.

Les membres de l'association sont aussi à l'honneur au vu du travail qu'ils réalisent pour faire renaitre MIRAPOLIS !





