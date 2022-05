Laetitia THIRION

Administratif et administration du personnel

• Etablissements de contrats et DUE

• Rapprochements bancaires

• Gestion de planning

• Classement

• Recueillir les éléments nécessaires à l’établissement des paies

• Saisie informatique selon des paramètres définis

• Rédaction de courriers avec relecture et contrôle de paramètres modifiés



Savoir-être

• Ecoute

• Dialogue

• Gestion de conflits

• Capacités d’adaptation

• Discrétion



Bureautique pratique

• Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

• SAGE

• Internet



Mes compétences :

Discrétion

Esprit d'analyse

Esprit d'analyse et de synthèse

Organisation

Polyvalence

Relationnel

Ressources humaines

Synthèse

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel