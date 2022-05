Laëtitia TIRVENGADUM

Diplômée d'une Maîtrise Métiers du Livre, j'ai d'abord travaillé en tant que libraire avant de me diriger du côté de la diffusion comme Assistante Commerciale chez Volumen, puis chez Hachette Livre. Je suis actuellement Assistante de Direction au sein du service informatique du groupe Hachette.

Je suis rigoureuse et très organisée dans mes activités professionelles. Je m'investis dans chaque action que je mène et je sais m'adapter rapidement aux diverses situations que j'aborde.



Mes compétences :

Microsoft Office

Microsoft Outlook

Microsoft Excel