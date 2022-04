Muriel WIDMAIER

Mon parcours universitaire et professionnel m’a permis d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires – rédactionnelles, marketing et commerciales – pour faire face à un enjeu actuel majeur : l’élaboration et la transmission d’un message, en mots et en images.



Après dix années passées dans le monde du livre, j’offre aujourd’hui mes services en indépendante aux éditeurs, aux libraires, ainsi qu’à toute structure souhaitant élaborer une stratégie et des outils de communication percutants.



Forte de mon expérience éditoriale binationale, en France et en Allemagne, je propose également des prestations d’édition (lecture, correction et réécriture) et de traduction technique et littéraire.



Mes compétences :

Traduction

Marketing et communication

Edition et rédaction

Gestion de projets et encadrement d'équipe