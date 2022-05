Laetitia TISSANDIER

Bonjour,



Créativité, conseil et organisation au service des stratégies des entreprises, j'ai une double compétence dans le marketing et la communication.

Aujourd'hui je la mets à profit des clients, collaborateurs et prestataires de Locabri.



Mes motivations

Vivre la révolution digitale !

Apporter au client une expérience d’achat qui lui donne envie de revenir.

Créer de la valeur pour la marque et innover.

Mobiliser les équipes et donner du sens aux actions.



Enthousiaste et volontaire, très motivée par l'innovation et les projets de développement.



Je suis à votre disposition pour échanger sur ces thématiques.

Retrouvez toutes mes actualités sur : https://www.linkedin.com/in/laetitiatissandier



Mes compétences :

Construire et piloter le plan marcom

Développer le web

Concevoir et rédiger

Organisation

Dynamique

Créative

Marketing opérationnel

Gestion de projets

Marketing direct

Plan média online

Gestion sites internet

Organiser des événements

Management