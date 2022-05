Objectifs sur Viadeo:

- Echanger sur les besoins de communication des entreprises et des collectivités

- Conseiller les entrepreneurs, les TPE et les PME dans le développement de leur activité

- Développer mon réseau personnel et professionnel



Mes champs de compétences:

De l'analyse du contexte interne et externe jusqu'à la mise en application des recommandations, je m'attache à allier mes connaissances en sciences humaines et en communication/marketing pour bâtir des stratégies pertinentes et en totale adéquation avec les besoins de mon client.



:: Conseil en communication et en marketing (stratégie de marque, lancement de société/produit, etc.)

:: Analyse et recherche d'informations stratégiques

:: Recommandations stratégiques (communication/marketing)

:: Gestion de projets: de l'analyse du brief-client jusqu'à la livraison des outils/actions

:: Conception d'outils de communication

:: Conception - Rédaction

:: Développement commercial

:: Management

:: Animation de conférences et de formations

:: Réponse aux appels d'offres



N'hésitez pas à me contacter grâce à Viadeo, Twitter (@Raphael_Rouget) ou sur mon portable (+689 87 78 80 02).

A bientôt.



Mes compétences :

Conseil en communication

Analyse stratégique

Recommandation stratégique

Gestion de projets

Conception d'outils de communication

Développement commercial

Management d'équipe

Réponse aux appels d'offres

Webdesign

Publicité

Communication

Startups