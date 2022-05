J'occupe actuellement un poste de Chargée d'études Naturaliste au sein d'un bureau d'études. Je réalise des inventaires zones humides et faune/flore.



Compétences :

- Inventaires flore : spécialisation botanique zones humides

- Inventaires faune : lépidoptères rhopalocères, odonates, amphibiens, avifaune

- Maitrise SIG (MapInfo, ArcGis, QGis)

- Animation de réunions

- Qualités relationnelle et rédactionnelle



J'ai effectué ma formation à l'Université de Rennes (licence) puis à l'Université Catholique de l'Ouest (Master 2 Écologie des ressources naturelles et développement durable).



Impliquée et volontaire, je suis actuellement à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles...



Pour davantage de détails, je vous invite à visionner mon CV en ligne sur : http://www.doyoubuzz.com/laetitia-tondeux/



Pour me contacter :

06.60.78.32.52

laetitia.tondeux@hotmail.fr





Mes compétences :

Plan de gestion

Inventaires faune/flore/habitats

Cartographie SIG

Environnement