Ma méthode professionnelle est basée sur l'éducation populaire et « l'empowerment ».



Mener des actions, avec et pour les personnes, afin de valoriser leurs capacités en tant que citoyen, tout en générant du lien social.



N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Enquêtes qualitatives et quantitatives

Animation de projets

Rédaction

Relations interpersonnelles