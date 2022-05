Laetitia TORREGROSSA

Issue de formation Commerce International et forte de plus de six années d'expérience réussies dans l'assistanant commercial export et l'administration des ventes, je possède les compétences et les qualités d'organisation; de rigueur et d'autonomie, nécessaires dans ce domaine de poste.

Ayant exercé au sein d'un service export, je maîtrise la langue anglaise tant à l'oral qu'à l'écrit ainsi que l'ensemble du pack office mais également certains logiciels plus spécifiques à l'ADV comme l'AS400, SAGE et SAP.



Mes compétences :

Assistanat

Assistanat commercial

COMMERCE

Commerce international

Commercial

Export

International