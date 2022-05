Laetitia TOUKAM DEMGNE

Double diplômée des arts et métiers paristech et de l'université américaine Georgia institue of technology , je travaille en tant que support technique pour le dealer Caterpillar de la sous région afrique centrale . Mon expérience depuis trois ans sur ce type de poste m'a permis d'acquérir une expérience opérationnelle et managériale d'une part.D'autre part de renforcer mon intérêt pour les aspects process, méthodes et gestion de projet, postes sur lesquels je souhaiterais évoluer.



Mes compétences :

Génie industriel

Génie mécanique

Gestion de projet

International

Mécanique

Methodes

pétrole

Supply chain