Laetitia TRANGER

Dotée d'un master 2 en Ressources Humaines, je suis à la recherche d'une entreprise dynamique au sein de laquelle je pourrais mettre à disposition mes compétences.



Je suis prête à travailler sur tous les processus RH, avec un attrait plus particulier pour la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.



En outre, je cherche activement à développer mes compétences en matière de paie.



Je n'hésiterais pas à être mobile et à changer de région si le poste proposé correspond à mon cœur de métier.



Mes compétences :

Ressources Humaines

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Mobilité

GPEC

Formation professionnelle

SIRH

Droit du travail

Gestion des connaissances