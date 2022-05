Laetitia TRAPANI

Mécanicienne de formation, ayant eu un parcours essentiellement dans la logistique.

De nature motivée, entière, rigoureuse, sociable et sportive.





Mes compétences :

Travailler en équipe

Effectuer et suivre la gestion du personnel

Contacter et assurer un suivi des fournisseurs

Savoir faire preuve d'adaptation et de réactivité

Gerer son temps de travail

Gérer et contrôler des stocks

Résoudre des problèmes techniques en mécanique

Respecter la confidentialité des dossiers