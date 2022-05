Après des études en psychologie je suis actuellement en formation à l'Institut des Forces de Vente à la chambre de commerce et d'industrie de Maine et Loire.

Je souhaite devenir commerciale dans le secteur des énergies renouvelables et je recherche un stage du 29 mars au 23 juin 2010.

Je suis très interessé par l'environnement et les nouvelles technologies.